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Египетские ВМС застрелили у границы с Сектором Газа палестинского рыбака

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Фото: ТАСС/MENA
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Патрульные катера египетских ВМС обстреляли рыбацкую лодку у границы с Сектором Газа, погиб палестинский рыбак Абдалла Рамадан.

Об инциденте стало известно в субботу, 13 января.

33-летний рыбак в результате обстрела получил ранение в грудь, был доставлен в больницу Сектора, где скончался, сообщает ТАСС.

Египтяне не комментируют происшествие. Известно, что в этом районе сильна террористическая активность и часто боевики из Палестины проникают на территорию Египта морем.

9 января один из основателей и лидеров палестинского движения ХАМАС 62-летний Имад аль-Алами случайно выстрелил себе в голову из личного оружия. Он госпитализирован в критическом состоянии. Врачи сделали ему операцию.

Движение ХАМАС –– палестинское исламистское движение, пришедшее к власти в Секторе Газа в 2007 году. Основано для сопротивления израильской оккупации территорий Палестины.

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