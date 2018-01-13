В Саратове задержаны пытавшиеся сжечь женщину двое мужчин

В Саратове задержаны двое мужчин, которые изнасиловали, а затем попытались заживо сжечь 52-летнюю женщину. Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, по данному факту возбуждено дело по двум статьям УК.

По данным следствия, задержанные пытались скрыть следы преступления, устроив поджог. Однако дым заметили соседи, которые вызвали пожарных. Пострадавшей женщине уже оказана медицинская помощь. В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных.

Портал iz.ru писал о том, что 11 января следователи задержали 37-летнего мужчину, который убил своего друга и его родителей в подмосковном Егорьевске. Злоумышленник пошел на тройное убийство ради кражи денег от продажи квартиры.