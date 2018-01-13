«Зубастый» патрульный корабль «Николай Сипягин» заложен в Зеленодольске

Патрульный корабль «Николай Сипягин», который вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал «зубастым», заложен в Зеленодольске.

Торжественная церемония состоялась в субботу, 13 января, на судостроительном заводе имени А.М.Горького.

«Страна ждет от российских корабелов, корабелов Татарстана особых усилий… чтобы наш военно-морской флот пополнялся новыми кораблями… которые будут выполнять самые серьезные задачи по борьбе с террористической угрозой... Это уникальный, маневренный и очень «зубастый» корабль», – цитирует Рогозина «Интерфакс» на закладке.

Данное судно будет вооружено крылатыми ракетами «Калибр», как и два его собрата по проекту, которые уже строятся, добавил вице-премьер.

Всего патрульных кораблей проекта 22160 будет выпущено шесть.

В сентябре Рогозин заявил, что Россия к 2020 году сможет производить авианосцы водоизмещением 110–115 тыс. т. Он добавил, что российский авианосец будет стоить дешевле американских. Местом производства кораблей может стать дальневосточный завод «Звезда», где строят сухой док подходящих размеров.