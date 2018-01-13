Сторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона

Сторонники президента США Дональда Трампа попытались помешать выступлению мэра британской столицы Садика Хана и призвали арестовать его. Об этом сообщает Sky News.

Поводом для недовольства стали слова Хана о его поддержке отмены визита Трампа в Великобританию.

Садик Хан накануне заявил, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, передав приглашение Трампу от королевы Великобритании Елизаветы II посетить страну с госвизитом.

Инцидент произошел 13 января на конференции, посвященной борьбе за гендерное равноправие. Когда пришла очередь выступления Хана, группа протестующих с американским флагом стала выкрикивать лозунги в поддержку Brexit и Трампа.

Однако немногочисленная акция вскоре была прервана полицейскими, которые оперативно вывели нарушителей порядка из зала.

12 января портал iz.ru сообщил, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал мэра Лондона Садика Хана «напыщенным хлыщом» за его позицию в отношении отмены визита президента Трампа. Ранее Хан заявил, что британский премьер-министр Тереза Мэй сделала ошибку, передав Трампу приглашение посетить страну с госвизитом. По словам мэра Лондона, визит Трампа вызвал бы массовые акции протеста.