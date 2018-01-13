Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странах

Руководство МВД определило список стран, которые могут посещать сотрудники ведомства в 2017 году. В список вошли 13 государств, в том числе Азербайджан, Армения, Белоруссия и Казахстан, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также российские правоохранители смогут посещать Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Южную Осетию и Абхазию. Помимо этого, в списке значатся Вьетнам, Куба и Китай.

«Отдых сотрудников министерства в этих государствах считается безопасным, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки», — отметили сотрудники АТОР.

В 2015–2016 годах сотрудники МВД могли также отдыхать в Марокко, Тунисе, Таиланде, Мьянме и Никарагуа. Помимо этого, в перечне значились Турция и Египет, несмотря на приостановку авиасообщения с ними.

Ранее в МВД прокомментировали выговор полицейскому за отказ пропустить в лифт генерала. По словам представителей ведомства, он позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству.