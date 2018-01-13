Полиция задержала предполагаемого угонщика скорой помощи в Ростовской области
Задержан предполагаемый угонщик скорой помощи из больницы города Миллерово Ростовской области.
Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области в субботу, 13 января.
«Установлено, что подозреваемый шел мимо больницы, увидел припаркованный автомобиль скорой помощи, проник в него, обнаружил ключи зажигания в замке и угнал его», — цитирует его «Интерфакс».
При этом злоумышленник попал на угнанном автомобиле в ДТП и скрылся.
30 ноября сотрудники Росгвардии задержали в Омске агрессивного мужчину, который в нетрезвом состоянии повредил автомобиль скорой помощи и напал на врачей.
Инцидент произошел в момент визита бригады врачей к мужчине, лежавшему в подъезде одного из жилых домов на 5-й Кордной улице.
По пути в медучреждение нетрезвый мужчина стал проявлять агрессию по отношению к медикам, выбил стекло и пытался применить физическую силу в отношении фельдшера.