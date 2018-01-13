Прямой эфир

Неизвестный обстрелял из гранатомета здание общепита под Одессой

0
Фото: РИА Новости/Виталий Залесский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный выстрелил из гранатомета в здание заведения общественного питания в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины по Одесской области.

В результате инцидента никто не пострадал. Обрушилась одна из стен здания.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 января, в городе Белгород-Днестровский.

«С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от РПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства», — говорится в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание по данной статье семь лет лишения свободы.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в Москве задержана женщина, обстрелявшая из пневматического оружия автомобили и людей в центре столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Азов» удалил с сайта сообщение об американских гранатометах PSRL-1
Двое пассажиров с гранатой ограбили таксиста в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017