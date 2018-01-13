Неизвестный обстрелял из гранатомета здание общепита под Одессой

Неизвестный выстрелил из гранатомета в здание заведения общественного питания в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины по Одесской области.

В результате инцидента никто не пострадал. Обрушилась одна из стен здания.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 января, в городе Белгород-Днестровский.

«С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от РПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства», — говорится в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание по данной статье семь лет лишения свободы.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в Москве задержана женщина, обстрелявшая из пневматического оружия автомобили и людей в центре столицы.