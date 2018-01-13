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87-летний актер Иван Краско рассказал о «любовнике» своей жены

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Актер Иван Краско, которому осенью 2017 года исполнилось 87 лет, прокомментировал слухи о возможной измене своей 27-летней жены Натальи. Ранее СМИ сообщили, что у супруги артиста появился любовник по имени Александр. 

Краско отметил, что это пиар, который нужен не ему, а телеканалам. По его словам, там за это платят деньги, а это какой-никакой заработок для небогатых артистов.

«Драматическим актерам мало платят, а у меня Ванька, Федька, 15 и 13 лет. Их кормить надо, обувать, одевать», — признается он журналистам «Пятого канала».

При этом Краско признался, что с женой у них «всё отлично».

Ранее 11 января сообщалось, что на одном из телеканалов даже планировали снять передачу на тему измены молодой жены Краско. Однако в студии произошла драка между агентом актера и тем самым Александром. «Разлучник» в своем аккаунте в Instagram опубликовал сообщение, в котором признался, что не может отказаться от своих чувств к Наталье и якобы встречался с ней.

Иван Краско и Наталья Шевель поженились 9 сентября 2015 года. Церемония прошла в Санкт-Петербурге и вызвала большой общественный резонанс, так как тогда актеру было 84 года, а Наталье — 24.

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