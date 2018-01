Опубликовано видео падения «неизвестного космического объекта» в Китае

В Китае с неба упал «загадочный» космический объект, после чего взорвался. Видео инцидента удалось заснять на видео жителям провинции Гуанси.



Через некоторые время местные власти сообщили, что упал отработанный ускоритель ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» («Великий поход-3B»). Ракета была запущена 12 января и вывела на орбиту два навигационных спутника BeiDou.

Here's the end of the close-up video of the booster that fell from the Long March 3B today. There's bang then everyone runs away. Gets them away from the hydrazine for a while at least... pic.twitter.com/CbYKkDsvsO