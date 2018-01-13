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Опубликовано видео падения «неизвестного космического объекта» в Китае

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Фото: Youtube.com
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В Китае с неба упал «загадочный» космический объект, после чего взорвался. Видео инцидента удалось заснять на видео жителям провинции Гуанси.


Через некоторые время местные власти сообщили, что упал отработанный ускоритель ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» («Великий поход-3B»). Ракета была запущена 12 января и вывела на орбиту два навигационных спутника BeiDou.

При этом, по словам представителей Гуанси, место падения части ракеты было определено заранее.

В декабре портал iz.ru сообщил о ярком болиде, пролетевшем над Сочи. В астрофизической обсерватории Кубанского государственного университета сообщили, что это был метеор. Он сгорел на высоте около 20 км и был частью метеоритного потока Гемениды, который проходил в середине декабря возле Земли.

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