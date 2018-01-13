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Эксперт назвал предателем заявившего о «терабайте смерти» генерала США

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Фото: ТАСС/Ron Sachs
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Глава управления оборонных информационных систем, генерал Пентагона Алан Линн, рассказавший, какую защиту он создал против хакерских атак, раскрыл численность всей армейской сети, включая разведку и «прикормленные» террористические организации. Такое мнение выразил военный обозреватель Александр Жилин. 

«Фактически он назвал цифру пользователей. А это структуры, не только имеющие прямое отношение к Пентагону, — это разведка, это частные военные компании и это террористические организации, которые работают в интересах Пентагона в Сирии в том числе», — приводит его слова «Пятый канал».

По мнению эксперта, генерал назвал число пользователей, которые составляют сеть в «сетеоцентрической» войне.

«Безусловно, он раскрыл секреты. Поскольку, по косвенным признакам, по разведпризнакам можно дальше раскручивать и понимать, как действует система, зачем создавались эти сети и как их использовать. Поэтому,я поздравляю генерала. Он — предатель!» — сказал Жилин.

Как писал портал iz.ru 13 января, Линн заявил, что минобороны США готовится отразить «терабайт смерти» — масштабную кибератаку на ведомство. В своем выступлении он отметил, что Пентагон готов к более масштабным атакам против своих сетей с 3,2 млн пользователей.

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