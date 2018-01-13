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Концерн General Motors показал салон беспилотника без руля и педалей

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Фото: YouTube/General Motors
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Американский концерн General Motors планирует к 2019 году выпустить беспилотную машину без руля и педалей.

Видео салона инновационного беспилотника появилось в сети в субботу, 13 января.

Новый автомобиль, созданный на базе Chevrolet Bolt, получит название Cruise AV и будет продемонстрирован на автосалоне в Детройте, сообщает телеканал «Звезда».

В настоящее время в департамент транспорта США поданы все документы для сертификации беспилотника.

14 декабря портал iz.ru рассказал об испытаниях беспилотного автомобиля на обычной дороге в Японии. Для эксперимента выбрали участок шоссе длиной 700 м в городе Кота в центральной части главного острова страны Хонсю.

На первом этапе испытаний максимально разрешенная скорость, с которой он может двигаться, — не более 15 км/ч. За действиями беспилотника с помощью системы удаленного управления следит оператор, который в экстренном случае может остановить микроавтобус.

К марту 2018 года подобные испытания предполагается провести и на более оживленных улицах административного центра префектуры Айти — в городе Нагоя с населением более 2 млн человек.

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