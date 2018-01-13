Цукерберг обеднел на $3,2 млрд из-за изменения ленты Facebook
Котировки ценных бумаг компании Facebook снизились на 4,5% после того, как основатель соцсети Марк Цукерберг объявил о грядущих изменениях в формировании новостной ленты.
По данным биржи Nasdaq, падение стоимости акций привело к снижению состояния бизнесмена на $3,2 млрд до $74 млрд.
Портал iz.ru писал об объявлении Цукерберга о том, что лента Facebook станет чаще отображать новости от друзей и родных пользователей. Сообщений компаний и СМИ станет меньше, заявил создатель соцсети.
Он отметил, что количество рекламного и корпоративного контента значительно уменьшится, а их содержание также должно будет «способствовать установлению важных контактов между людьми».