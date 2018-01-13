Слова Гройсмана о передаче Крыма считают «неудачной шуткой» в Совфеде

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает неудачной шуткой и «признаком небольшого ума» заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что Киев готов принять украинский флот вместе с Крымом.

«Киев не готов никого принять — нет ни денег, ни кредитов, в казне — 5 млрд, а надо отдавать 38», — написал сенатор в Twitter.

Слова украинского премьера прокомментировал и другой член Совфеда Сергей Цеков. По его словам, украинские власти воспринимают Крым как «кусок земли» и «территорию без людей».

«Они совершенно не интересуются мнением тех, кто здесь проживает», — сказал парламентарий журналистам RT, напоминая, что решение о присоединении Крыма к России было принято самими жителями полуострова на референдуме в 2014 году.

Сенатор считает, что украинские власти все-таки заберут технику с полуострова.

«Если они не заберут ее сегодня, то это произойдет завтра. А вся их бравада, я считаю, напоказ и не от большого ума», — отметил он.

12 января зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману провериться у психиатра.

Заявление украинского премьера было ответом на предложение президента России Владимира Путина, который заявил о готовности передать Украине ее военную технику из Крыма.