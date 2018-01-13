Число жертв наводнений и оползней в Калифорнии возросло до 18 человек

Количество погибших от оползней в Калифорнии увеличилось до 18. Спасательные бригады продолжают разгребать завалы от сошедших селей. В городе Монтесито ранее провели принудительную эвакуацию. Сильные ливни спровоцировали опасные оползни и наводнения. Прошедшие недавно лесные пожары не оставили на склонах кустарников. Грязевые потоки не встретили на своем пути препятствий. Вся смертоносная сила стихии обрушилась на дома местных жителей. Более 400 зданий повреждены. 10 тыс. человек успели покинуть жилища. Несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Округу прочесывают 1250 добровольцев.