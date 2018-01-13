Прямой эфир

В Подмосковье шедшего вдоль путей подростка сбил поезд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поезд, следовавший из Тулы в Москву, насмерть сбил подростка, который шел вдоль железнодорожных путей в подмосковном Чехове. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что молодой человек пытался избежать удара поезда, но всё равно получил тяжелые травмы, от которых скончался.

«Сегодня утром поезд сообщением Тула–Москва сбил подростка, который шел вдоль путей. Несовершеннолетний отошел, чтобы пропустить состав, но был задет поездом, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью», –– цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все причины произошедшего.

12 января портал iz.ru сообщил, что на перегоне Рязанского направления МЖД поезд направления Астрахань –– Санкт-Петербург насмерть сбил 21-летнего молодого человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотни пассажиров провели ночь в застрявшем в снегу поезде в Японии
В Саратове скончался попавший под товарный поезд пенсионер

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017