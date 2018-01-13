В Подмосковье шедшего вдоль путей подростка сбил поезд

Поезд, следовавший из Тулы в Москву, насмерть сбил подростка, который шел вдоль железнодорожных путей в подмосковном Чехове. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что молодой человек пытался избежать удара поезда, но всё равно получил тяжелые травмы, от которых скончался.

«Сегодня утром поезд сообщением Тула–Москва сбил подростка, который шел вдоль путей. Несовершеннолетний отошел, чтобы пропустить состав, но был задет поездом, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью», –– цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все причины произошедшего.

12 января портал iz.ru сообщил, что на перегоне Рязанского направления МЖД поезд направления Астрахань –– Санкт-Петербург насмерть сбил 21-летнего молодого человека.