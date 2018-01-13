На YouTube заблокировано более 200 пророссийских каналов

Администрацией видеохостинга YouTube были заблокированы более 200 пророссийских каналов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Каналы, которые теперь недоступны для зрителей, содержали контент с критикой оппозиции.

«В список заблокированных каналов попал блог школьника с критикой Навального «Работа над ошибками», мультблог «Алешкин картон», высмеивающий деятельность оппозиции, «Доктор Карлов» — блог психолога в отставке, который в том числе комментирует деятельность оппозиции», — пишет сайт телеканала.

При этом YouTube не блокирует каналы, которые занимаются антироссийской пропагандой.

«По всей видимости, санкции YouTube нацелены только на тех, кто не согласен с политической направленностью оппозиции», — отмечает РЕН ТВ.

Летом 2017 года корпорация Google, которая владеет видеохостингом, сообщила о принятии дополнительных мер по борьбе с экстремизмом на YouTube. Сообщалось об ужесточении политики в отношении тех видео, которые напрямую не нарушают политики сервиса, однако могут считаться «материалами по разжиганию религиозной вражды и превосходства одной группы над другой».

В декабре стало известно о планах увеличить число сотрудников, которые будут модерировать и устранять на YouTube экстремистский и оскорбительный контент.