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Власти Омска рассказали о сроках восстановления пострадавшего от взрыва дома

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Фото: ТАСС/Алексей Петров
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Власти Омска разработают план по восстановлению поврежденного от взрыва газа дома после его обследования специалистами МЧС и комиссией. Об этом сообщили в администрации города.

«Специалисты МЧС России приступили к обследованию поврежденного здания специальным диагностическим комплексом «Струна». Он прибыл в Омск из Тюмени. По результатам мониторинга (сбор первоначальной информации и ее анализ может занять до трех суток) будет разработан детальный план проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

 Как сообщает «Газета.ру» в доме не повреждены коммуникации.

«Системы тепло-, водо- и энергоснабжения дома не нарушены, коммуникации не повреждены», — отметили в МЧС.

Отмечается, что обследование дому будет проводиться с помощью аналитического устройства «Струна». Результаты обследования комплексом «Струна» будут переданы экспертной комиссии, которая определит дальнейшие действия по восстановлению дома.

В настоящее время в квартиры вернулись жильцы трех подъездов из четырех. Остальные размещены в гостиничном комплексе «Иртыш».

Взрыв газа произошел 12 января около 17:20 мск в одной из квартир жилого дома в Октябрьском округе города. Ударной волной разрушило стены квартир на втором этаже, также произошло нарушение несущих конструкций.

Пострадали семь человек, шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Около 170 жителей дома были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело.

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