Moby рассказал о просьбах ЦРУ распространить информацию о «связи Трампа с РФ»

Знаменитый американский музыкант Ричард Холл, более известный как Moby, рассказал, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США обращались к нему с просьбой помочь распространить информацию о том, что президент США Дональд Трамп связан с российскими властями. Об этом Moby сообщил в эфире радио WFPK.

«Они передали мне определенную информацию и сказали, что моя аудитория значительно превышает их охват, спросили, могу ли я опубликовать некоторые данные», — заявил музыкант.

Moby отметил, что сотрудники ЦРУ пытались убедить его в том, что Трамп «российский агент».

Первые обвинения в связях Трампа с Россией прозвучали после поражения на президентских выборах в США в 2016 году кандидата от демократов Хиллари Клинтон. После этого ФБР начало расследование, также в США было составлено «досье на Трампа», которое он сам назвал «кучей мусора» и отметил, что спецслужбы никак не могут подтвердить свои обвинения.