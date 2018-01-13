Прямой эфир

Moby рассказал о просьбах ЦРУ распространить информацию о «связи Трампа с РФ»

0
Фото: Global Look Press/Bill Alkofer, Bill Alkofer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Знаменитый американский музыкант Ричард Холл, более известный как Moby, рассказал, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США обращались к нему с просьбой помочь распространить информацию о том, что президент США Дональд Трамп связан с российскими властями. Об этом Moby сообщил в эфире радио WFPK.

«Они передали мне определенную информацию и сказали, что моя аудитория значительно превышает их охват, спросили, могу ли я опубликовать некоторые данные», — заявил музыкант.

Moby отметил, что сотрудники ЦРУ пытались убедить его в том, что Трамп «российский агент».

Первые обвинения в связях Трампа с Россией прозвучали после поражения на президентских выборах в США в 2016 году кандидата от демократов Хиллари Клинтон. После этого ФБР начало расследование, также в США было составлено «досье на Трампа», которое он сам назвал «кучей мусора» и отметил, что спецслужбы никак не могут подтвердить свои обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновник Минюста США уволен за встречу с авторами досье на Трампа
Конгресс допросит «куратора» досье на Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017