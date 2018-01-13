Прямой эфир

Россельхознадзор не нашел на елках из Европы карантинных объектов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям с ноября проверило более 97 тыс. пихт и сосен, поступивших из Дании, Польши, Бельгии, Эстонии и Франции. Это делалось для определения фитосанитарного состояния деревьев.

Причем, как утверждают в ведомстве, досмотру подверглась каждая партия деревьев, которая поступила на таможенную территорию ЕАЭС. Карантинных объектов на елках и пихтах обнаружено не было. Кроме того, представители Россельхознадзора утверждают, что вообще не получали жалоб от граждан и продавцов на наличие клещей и пауков на рождественских деревьях в Москве и Подмосковье, сообщает «Подмосковье сегодня».

На этой неделе портал iz.ru сообщал о жалобах москвичей на то, что их новогодние елки буквально кишат насекомыми: клопами, пауками и прочими паразитами. Речь шла о деревьях, привезенных из-за границы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Комары переносят вирус, убивающий детей
Комары переносят вирус, убивающий детей
Распространяемый москитами вирус Зика привел к резкому росту смертности среди новорожденных в Бразилии: местный минздрав рекомендует бразильянкам воздержаться от беременности
Хищные жуки стали экспонатами Приморского океанариума

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017