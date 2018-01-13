Россельхознадзор не нашел на елках из Европы карантинных объектов

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям с ноября проверило более 97 тыс. пихт и сосен, поступивших из Дании, Польши, Бельгии, Эстонии и Франции. Это делалось для определения фитосанитарного состояния деревьев.

Причем, как утверждают в ведомстве, досмотру подверглась каждая партия деревьев, которая поступила на таможенную территорию ЕАЭС. Карантинных объектов на елках и пихтах обнаружено не было. Кроме того, представители Россельхознадзора утверждают, что вообще не получали жалоб от граждан и продавцов на наличие клещей и пауков на рождественских деревьях в Москве и Подмосковье, сообщает «Подмосковье сегодня».

На этой неделе портал iz.ru сообщал о жалобах москвичей на то, что их новогодние елки буквально кишат насекомыми: клопами, пауками и прочими паразитами. Речь шла о деревьях, привезенных из-за границы.