Участников Матча звезд КХЛ эвакуировали из отеля из-за пожара

Участников Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других постояльцев отеля «Хилтон Астана» эвакуировали после сообщения о пожаре. Об этом сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Отмечается, что пожарная тревога сработала в ночь на 13 января. Всех постояльцев гостиницы, многие из которых участники Матча звезд КХЛ, эвакуировали.

«Ближе к ночи, когда уже все легли спать, сработала пожарная сигнализация. Мы подумали, что может быть какая-то ложная тревога. А получилось так, что все вышли в коридор, а потом начали проводить эвакуацию вниз», –– цитирует ТАСС Анисимова.

«Задымление было, по разной информации, сначала говорили, что горит машина на парковке, потом сообщили, как и оказалось, что это проводка. Приехали пожарные, думали, эвакуировать ли нас в соседнее здание или нет. Потом нашли очаг возгорания, включили вентиляцию, чтобы всё это вытянуть», — добавил арбитр.

Он отметил, что никакой паники не было, большинство постояльцев отнеслись к произошедшему с юмором.

«Отчасти жаль спортсменов, но я с ними побеседовал, они всё прекрасно понимают. Хорошо, что есть такие современные системы, которые позволяют определять опасность», –– сказал Анисимов.

Матч звезд КХЛ состоится 13 января в 10:30 мск на «Барыс-Арене».

Ранее портал iz.ru сообщал о крупном пожаре в гостинице Leogrand в грузинском Батуми. В результате инцидента погибли 11 человек, более 20 пострадали.