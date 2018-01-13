Прямой эфир

Участников Матча звезд КХЛ эвакуировали из отеля из-за пожара

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участников Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других постояльцев отеля «Хилтон Астана» эвакуировали после сообщения о пожаре. Об этом сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Отмечается, что пожарная тревога сработала в ночь на 13 января. Всех постояльцев гостиницы, многие из которых участники Матча звезд КХЛ, эвакуировали.

«Ближе к ночи, когда уже все легли спать, сработала пожарная сигнализация. Мы подумали, что может быть какая-то ложная тревога. А получилось так, что все вышли в коридор, а потом начали проводить эвакуацию вниз», –– цитирует ТАСС Анисимова.

«Задымление было, по разной информации, сначала говорили, что горит машина на парковке, потом сообщили, как и оказалось, что это проводка. Приехали пожарные, думали, эвакуировать ли нас в соседнее здание или нет. Потом нашли очаг возгорания, включили вентиляцию, чтобы всё это вытянуть», — добавил арбитр.

Он отметил, что никакой паники не было, большинство постояльцев отнеслись к произошедшему с юмором.

«Отчасти жаль спортсменов, но я с ними побеседовал, они всё прекрасно понимают. Хорошо, что есть такие современные системы, которые позволяют определять опасность», –– сказал Анисимов.

Матч звезд КХЛ состоится 13 января в 10:30 мск на «Барыс-Арене».

Ранее портал iz.ru сообщал о крупном пожаре в гостинице Leogrand в грузинском Батуми. В результате инцидента погибли 11 человек, более 20 пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве на пожаре в квартире погиб один человек
Появилось видео пожара в Подмосковье, в ходе которого сгорели три автомобиля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017