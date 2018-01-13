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Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы продолжатся

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Фото: REUTERS/Miraflores Palace
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Переговоры об урегулировании политического кризиса в Венесуэле между властями и оппозицией, проходящие в Доминиканской Республике продолжатся в субботу, 13 января.

Об этом рассказал глава МИД Доминиканы Мигель Варгас.

«Мы продолжим искать пути стабильного, мирного, демократического выхода из ситуации, сложившейся в Венесуэле», — цитирует его ТАСС.

Каракас на встрече представляют министр связи и информации Хорхе Родригес и председатель Конституционной ассамблеи Дельси Родригес. Делегацию оппозиции возглавляет депутат Национальной ассамблеи парламента Венесуэлы Хулио Борхес.

Переговоры проходят при посредничестве министров иностранных дел ряда латиноамериканских государств, в том числе Чили, Мексики, Боливии и Никарагуа.

23 декабря Дельси Родригес объявила, что около 80 человек, ранее находившихся под стражей за участие в протестах в 2014 и 2017 годах, могут выйти на свободу.

Местная оппозиция признает большинство этих людей политическими заключенными, их освобождение являлось одним из главных требований на переговорах с правительством Венесуэлы. При этом речь шла о более чем 380 людях.

Противостояние властей Венесуэлы и оппозиции началось в 2014-м и вышло на новый виток в апреле 2017 года, когда президент страны Николас Мадуро решил провести ряд изменений в конституцию, чтобы ограничить власть парламента.

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