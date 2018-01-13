Полиция Японии доставила на экзамен опаздывавших из-за аварии школьников

Японские полицейские на патрульном авто доставили на вступительный экзамен четырех старшеклассников, опаздывавших из-за аварии на железнодорожном переезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Отмечается, что из-за снегопада в городе Сираои автомобиль не смог вовремя остановиться и выехал на железнодорожный переезд, где слегка столкнулся с экспрессом Super Hokuto. В результате аварии никто не пострадал, но движение по железной дороге было остановлено.

Четверо школьников из-за происшествия опаздывали.

Компания — оператор железной дороги сначала пыталась найти для школьников такси, но полицейские решили, что доставить учащихся на патрульной машине будет быстрее.

Утром 13 января в 695 центрах по всей Японии начались единые экзамены по истории, географии, обществознанию, японскому и иностранным языкам для школьников, поступающих в университеты. Участвовать в них будут не менее 580 тыс.

12 января Ростуризм предупредил россиян и туроператоров о сложной метеорологической обстановке в Японии из-за сильных снегопадов, которые обрушились на префектуры Хоккайдо, Ниигата, Фукуи, Исикава и Тояма. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до 15 января.