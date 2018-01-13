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Ночь на субботу стала самой холодной в Москве за зиму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ночь на субботу стала самой холодной нынешней календарной зимы — температура воздуха опускалась до 8,7 градуса мороза. Такой показатель был зафиксирован на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ.

Прежний минимум зимы 2017–2018 годов зафиксирован 26 декабря, когда температура опускалась до минус 7,4 градуса, указывает «Интерфакс».

Днем потепления не ожидается, столбики термометра покажут 6–8 градусов мороза, что близко к климатической норме в минус 9 градусов.

Отмечается, что всего за январь среднесуточная температура превышает средние многолетние значения примерно на 8 градусов, а с начала календарной зимы — на 6,5 градуса.

Как ожидают синоптики, погода удивит москвичей на Крещение, 19 января. Традиционных морозов в эти дни не ожидается, столбики термометров покажут температуру не ниже минус 10 градусов.

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