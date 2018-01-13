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Художник-постановщик «Побега из Шоушенка» скончался на 87-м году жизни

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Оскароносный художник-постановщик Теренс Марш скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Variety. Он умер в своем доме в Калифорнии 9 января после продолжительной болезни.

Марш получил два «Оскара» за свою работу в качестве художественного постановщика в фильме «Доктор Живаго» Дэвида Лина 1965 года и кинокартине «Оливер!» Кэрола Рида 1968 года. Кроме того, он был режиссером-постановщиком в фильме «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта по произведению Стивена Кинга.

Марш родился 14 ноября 1931 года в Великобритании. В 1950-х года он устроился художником в Rank Studios, после чего — ассистентом режиссера-постановщика фильма «Лоуренс Аравийский».

Ранее стало известно, что комедийная актриса Белла Эмберг, исполнявшая роли в «Шоу Бенни Хилла» и сериале «Доктор Кто», умерла в возрасте 80 лет. 

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