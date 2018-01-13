Рекламный щит «Опру — в президенты» появился в Лос-Анджелесе

Рекламный щит с надписью «Опру — в президенты» появился в центре Лос-Анджелеса, пишет Daily Mail. Это произошло через несколько дней после того, как популярная американская телеведущая Опра Уинфри выступила с речью на церемонии вручения премий «Золотой глобус».

В своем выступлении она затронула проблемы сексуального насилия и неравноправия, после чего в СМИ предположили, что Уинфри может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в США в 2020 году. Позже данные слухи были опровергнуты.

Ранее компания Rasmussen Reports провела опрос, согласно которому жители США скорее проголосуют за Опру Уинфри, чем Дональда Трампа на президентских выборах.