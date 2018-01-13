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Киноакадемия США завершила голосование по отбору номинантов на «Оскар»

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Фото: Global Look Press/Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
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Американская академия киноискусств завершила голосование по отбору номинантов на премию «Оскар».

«Голосование по номинантам «Оскара» завершится сегодня», — говорится в сообщении киноакадемии в микроблоге в социальной сети Twitter.

 

 

Номинанты будут объявлены 23 января. Началось голосование 9 января. Ведущим церемонии будет американский телеведущий и комик Джимми Киммел.

Вручение премии состоится в воскресенье, 4 марта. Прямую трансляцию мероприятия будет вести телеканал ABC.

 

 

Ранее состоялась церемония вручения наград кинокритиков США, которая считается мерилом настроений Голливуда. Главный приз получил фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды».

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