Киноакадемия США завершила голосование по отбору номинантов на «Оскар»
Американская академия киноискусств завершила голосование по отбору номинантов на премию «Оскар».
«Голосование по номинантам «Оскара» завершится сегодня», — говорится в сообщении киноакадемии в микроблоге в социальной сети Twitter.
#OscarNoms voting ends today. On January 23, who will you root for?— The Academy (@TheAcademy) January 12, 2018
Номинанты будут объявлены 23 января. Началось голосование 9 января. Ведущим церемонии будет американский телеведущий и комик Джимми Киммел.
Вручение премии состоится в воскресенье, 4 марта. Прямую трансляцию мероприятия будет вести телеканал ABC.
To everyone celebrating a countdown tonight... #NewYearsEve2017 #Oscars90 #Oscars pic.twitter.com/fsPbt6JvB3— The Academy (@TheAcademy) January 1, 2018
Ранее состоялась церемония вручения наград кинокритиков США, которая считается мерилом настроений Голливуда. Главный приз получил фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды».