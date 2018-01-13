Киноакадемия США завершила голосование по отбору номинантов на «Оскар»

Американская академия киноискусств завершила голосование по отбору номинантов на премию «Оскар».

«Голосование по номинантам «Оскара» завершится сегодня», — говорится в сообщении киноакадемии в микроблоге в социальной сети Twitter.

#OscarNoms voting ends today. On January 23, who will you root for? — The Academy (@TheAcademy) January 12, 2018

Номинанты будут объявлены 23 января. Началось голосование 9 января. Ведущим церемонии будет американский телеведущий и комик Джимми Киммел.

Вручение премии состоится в воскресенье, 4 марта. Прямую трансляцию мероприятия будет вести телеканал ABC.

Ранее состоялась церемония вручения наград кинокритиков США, которая считается мерилом настроений Голливуда. Главный приз получил фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды».