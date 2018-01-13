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Одесские вузы закрыли из-за нехватки денег на отопление

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Фото: TASS/DPA/Soeren Stache
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Занятия в высших учебных заведениях украинской Одессы были прекращены из-за нехватки денег на оплату отопления. Об этом сообщает портал 048.ua со ссылкой на преподавателей ОНУ имени Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.

По словам источников портала, студенты не посещают вузы уже с 1 января, а руководство образовательных учреждений объявило, что занятий не будет как минимум до 26 февраля.

Как пояснили преподаватели ОНУ имени Мечникова, учебные заведения не могут в силу финансовых причин оплатить услуги по отоплению и обеспечить выполнение новых требований по качеству света в аудиториях.

При этом представители областного департамента образования и науки отметили, что эти вузы являются автономными организациями и их руководство самостоятельно принимает решение об организации учебного процесса.

Ранее портал iz.ru писал, что в октябре 2017 года долги жителей Украины за отопление и горячее водоснабжение превысили 7,4 млрд гривен.

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