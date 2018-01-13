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Венесуэла объявила траур по погибшим при попытке доплыть в Нидерланды

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Фото: REUTERS/Umpi Welvaart
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Губернатор венесуэльского штата Фалькон Виктор Кларк объявил трехдневный траур по людям, которые утонули в море при попытке добраться до нидерландского острова Кюрасао, сообщает местный телеканал Globovision.

По последним данным, небольшая лодка с венесуэльскими мигрантами разбилась о скалы у берега острова. Погибли пять человек, еще 16 удалось найти живыми. Всего на лодке плыло порядка 30 человек, судьба остальных пока не известна.

На прошлой неделе власти Венесуэлы ввели транспортную блокаду с расположенными близ нее островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр, принадлежащими Нидерландам. Такие меры были предприняты для борьбы с вывозом товаров из страны.

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