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Венесуэла и соседние острова будут бороться с торговой мафией

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Фото: Global Look Press/Manaure Quintero/dpa
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Венесуэла и расположенные близ нее нидерландские острова Аруба, Кюрасао и Бонэйр подписали соглашение по противодействию торговой мафии. Стороны намерены бороться с контрабандой венесуэльской продукции, сообщает местный телеканал Globovision.

Так, на прошлой неделе власти Венесуэлы ввели режим блокады сообщения с тремя островами, чтобы воспрепятствовать вывозу товаров из страны. Пока не уточняется, снята ли блокада.

Тем временем около 1,2 тыс. нелегальных мигрантов из Венесуэлы заполонили колумбийский город Кукута. Так, на одной из баскетбольных площадок, получившей неофициальное название «Отель Каракас», уже более месяца пребывают несколько сотен нелегалов, и их число продолжает расти.

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