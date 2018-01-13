МВД утвердило список разрешенных для отдыха своим сотрудникам стран

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил список зарубежных стран, рекомендованных работникам ведомства для отдыха в 2018 году. Поездки в эти страны считаются безопасными, «исходя из военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки», пишет «Газета.ру».

В список вошли Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Армения, Казахстан, Вьетнам, Южная Осетия, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — всего 13 стран.

«Эксперты турбизнеса обращают внимание на то, что из пляжных направлений здесь представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам», — отмечается в сообщении АТОР.