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Установлен виновный в ДТП с пятью погибшими в Забайкалье

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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ДТП с пятью погибшими в Забайкалье произошло по вине водителя автомобиля Toyota Mark II, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, водитель выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с микроавтобусом.

«Авария произошла в пятницу в 23:00 местного времени (17:00 мск) на федеральной автодороге Чита–Забайкальск — граница с КНР в 3 км от села Харанор. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Toyota Mark при обгоне большегрузной автомашины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом SsangYong Istana», — говорится в сообщении.

В результате аварии пять человек погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших есть 10-летний ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее стало известно, что 12 января столкнулись микроавтобус SsangYong Istana и автомобиль Toyota Mark II. Водитель легкового автомобиля и пассажир микроавтобуса находятся в тяжелом состоянии и доставлены в больницу.

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