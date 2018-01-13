Движение транспорта ограничат в Москве на ряде улиц. Так, в связи в ремонтом инженерных коммуникаций на период до 30 апреля ограничено движение на Платовской улице и Можайском Валу.

На сайте мэра Москвы сообщается, что на Студенческой улице введут ограничения с 10 мая по 10 июня и с 18 июля по 30 августа: водители не смогут проехать по одной полосе движения, сообщает РИАМО.

Ранее сообщалось, что для репетиции парада, посвященного годовщине победы в Великой Отечественной войне, несколько дней будет перекрыт участок проезда Девичьего Поля в Москве.