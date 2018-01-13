В Москве на пожаре в квартире погиб один человек
Пожар произошел на севере Москвы вечером в пятницу, погиб один человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Уточняется, что горела квартира на девятом этаже в доме № 3 по 1-му Тушинскому проезду.
Из-за пожара проводится эвакуация жильцов соседних квартир. К настоящему времени пожар потушен, его причины устанавливаются. На месте работают сотрудники МЧС и полиции, личность погибшего выясняется.
11 января спасатели ликвидировали пожар в ресторане в центре Москвы.