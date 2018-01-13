ЕС оценит последствия заявления Трампа по ядерной сделке

ЕС принял к сведению заявление президента США Дональда Трампа об иранской ядерной сделке (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД).

«В качестве первого шага мы будем координировать с E3 (европейскими участниками иранской «шестерки» — Германией, Британией и Францией. — Ред.) и другими государствами — членами ЕС совместную оценку заявления и его последствий», — говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Как подчеркивается в заявлении, ЕС по-прежнему привержен полному и эффективному выполнению условий СВПД.

12 января Трамп продлил заморозку санкций против Ирана в рамках ядерной сделки. Президент предупредил, что такое решение он принимает в последний раз.

Кроме того, американский лидер потребовал от ЕС «исправить» сделку с Ираном, иначе США выйдут из соглашения.

СВПД предусматривает урегулирование многолетней проблемы иранского атома. Документ, подписанный 14 июля 2014 года при участии «шестерки» международных посредников, снимает с Тегерана введенные ранее санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.