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Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете этапа Кубка мира

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Первое место в соревновании заняла сборная Норвегии, преодолевшая дистанцию 4х7,5 км за 1 ч 13 мин. 11,1 сек. и допустившая семь промахов. На втором месте находится команда Франции, с шестью промахами и отставанием от победителей в 24,9 сек.

Российские спортсмены стали бронзовыми призерами, уступив сборной Норвегии 53,4 сек. и допустив четыре неточных выстрела. В составе сборной РФ выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Как писал портал iz.ru, 13 января в Рупольдинге состоится женская биатлонная эстафета. Россию на соревновании будут представлять Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт.

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