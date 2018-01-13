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Перекроют участок проезда Девичьего Поля в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Для репетиции парада, посвященного годовщине победы в Великой Отечественной войне, несколько дней будет перекрыт участок проезда Девичьего Поля в Москве.

Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта. Ограничения будут действовать 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 января в период с 7:00 до 9:30 на участке проезда Девичьего Поля — от пересечения с ул. Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком. В эти же дни изменится маршрут автобуса С12. С 06:45 до окончания мероприятий от «Лужников» он будет курсировать по Большой Пироговской улице вместо улиц Еланского и Плющихи и проезда Девичьего Поля.

Ранее стало известно, что первые два вагона «Витязь-М» поступили в Октябрьское трамвайное депо в Москве. 

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