Перекроют участок проезда Девичьего Поля в Москве

Для репетиции парада, посвященного годовщине победы в Великой Отечественной войне, несколько дней будет перекрыт участок проезда Девичьего Поля в Москве.

Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта. Ограничения будут действовать 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 января в период с 7:00 до 9:30 на участке проезда Девичьего Поля — от пересечения с ул. Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком. В эти же дни изменится маршрут автобуса С12. С 06:45 до окончания мероприятий от «Лужников» он будет курсировать по Большой Пироговской улице вместо улиц Еланского и Плющихи и проезда Девичьего Поля.

Ранее стало известно, что первые два вагона «Витязь-М» поступили в Октябрьское трамвайное депо в Москве.