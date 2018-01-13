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США продолжат развитие системы противоракетной обороны в Азии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Lin Huifen
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В целях защиты стран Азии от Северной Кореи Соединенные Штаты намерены развивать систему противоракетной обороны (ПРО) в Азии. Об этом сообщается в несекретной части новой предварительной ядерной доктрины США (Nuclear Posture Review, NPR), разработанной в Пентагоне, сообщает «РИА Новости».

Инвестиции в ПРО в азиатском регионе будут продолжатся, говорится в документе. Системы раннего предупреждения о ракетной атаке также ожидает дальнейшее развитие.

Ранее сообщалось, что в доктрине говорится о необходимости США в следующие 10 с лишним лет увеличить расходы на свой арсенал ядерного сдерживания более чем в два раза. Подготовить новую доктрину распорядился президент США Дональд Трамп 27 января минувшего года. Она будет пересмотрена впервые за 8 лет. Окончательную версию NPR планируется выпустить в феврале.

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