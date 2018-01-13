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Военный спутник-разведчик NROL-47 запущен в США ракетой Delta IV

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Фото: Global Look Press/ZUMA/United Launch Alliance
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Ракета-носитель Delta IV с военным спутником-разведчиком NROL-47 запущена в пятницу, 12 января, со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния. Трансляция ведется на сайте американской компании United Launch Alliance.

Заказчиком запуска спутника выступило Национальное управление военно-космической разведки. Назначение спутника засекречено, «РИА Новости» упоминает, что космический аппарат необходим для обеспечения национальной безопасности США.

В субботу компания SpaceX осуществила запуск секретной миссии Zuma для правительства США. Спустя несколько часов СМИ растиражировали сообщения о потере спутника стоимостью несколько миллиардов долларов.

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