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Победитель «Евровидения-2017» выписан из больницы после пересадки сердца

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Фото: РИА Новости/Виталий Залесский
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Португальский певец, победитель конкурса «Евровидение-2017» Сальвадор Собрал выписан из больницы, где он восстанавливался после успешной операции по пересадке сердца. Об этом сообщает телеканал CTV News.

28-летний артист, страдающий от порока сердца, проходил лечение в больнице «Санта-Крус» близ Лиссабона. Певец ждал своей очереди на пересадку органа в течение нескольких месяцев. Ему сделали операцию в декабре 2017 года.

По словам врачей, восстановление Сальвадора Собрала проходило крайне удовлетворительно и без осложнений, однако медики всё еще рекомендуют ему на некоторое время ограничить двигательную активность.

Сальвадор Собрал победил в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», который проходил в Киеве, исполнив композицию Amar pelos dois («Любовь двух»).

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