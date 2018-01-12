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Консерватория научит молодых следователей «чувству сопереживания»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Соглашение о взаимодействии в вопросах духовно-нравственного и культурного воспитания молодых сотрудников СК и учащихся образовательных учреждений ведомства подписал Следственный комитет РФ и Московская государственная консерватория.

На сайте ведомства отмечается, что у консерватории и Следственного комитета общая цель: «воспитать и развить в молодежи чувство сопереживания, неравнодушие к человеческому горю, которых иногда так не хватает и сотрудникам Следственного комитета», сообщает «Газета.ру».

Председатель СКР Александр Бастрыкин отметил, комментируя подписание соглашения, что именно музыка — «истинно верный путь для этого, ведь она отогревает сердца».

В консерватории в честь подписания документа состоялся благотворительный концерт для сотрудников СК, членов их семей, кадетов и студентов образовательных учреждений ведомства.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства «разобраться в обстоятельствах» унесшего жизни четверых детей и шести взрослых ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

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