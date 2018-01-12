Трамп грозит выходом из сделки с Ираном, если ее не «исправят»

Президент США Дональд Трамп потребовал от Евросоюза «исправить» сделку с Ираном. Если этого не будет сделано, Трамп грозится выйти из соглашения, передает «РИА Новости».

«Никто не должен сомневаться в моих словах. Я сказал, что не буду подтверждать выполнение ядерной сделки, и я его не подтвердил. Я также выполню вот какое обещание: я призываю ключевые европейские страны присоединиться к США в исправлении значительных недостатков сделки, в противостоянии иранской агрессии и в поддержке иранского народа. Если другие страны не смогут действовать сейчас, я прекращу нашу сделку с Ираном», — говорится в заявлении американского лидера.

Трамп также отметил, что страны, отказавшиеся работать с США и поддерживающие «ядерные амбиции» Ирана, выступают против всех миролюбивых стран.

Ранее США ввели санкции против 14 физических и юридических лиц из Ирана. В их числе оказался глава судебной системы страны аятолла Садик Лариджани.

Совместный всеобъемлющий план действий об урегулировании многолетней проблемы иранского атома был принят в 2015 году. Документ, подписанный Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.