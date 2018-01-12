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По дороге в Краснодар угнали фуру с шампанским на 1,7 млн рублей

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Фото:ТАСС/Thibault Camus
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ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере после угона фуры с шампанским.

Как передает телеканал «360», выехавшая из Москвы в конце декабря фура с игристым вином не явилась вовремя в Краснодар. По предварительным данным, сумма ущерба владельцев алкоголя превысила 1,7 млн рублей.

Отмечается, что грузовик с шампанским должен был прибыть в Краснодар 11 января. Водители фуры перестали выходить на связь, после чего предприниматели, ожидающие груз, обратились в правоохранительные органы.

Портал iz.ru писал о житель Апатитов Мурманской области, который утром 10 января угнал бронетранспортер и протаранил стеклянную витрину магазина. Пьяный мужчина вылез из люка БТР и направился к торговым рядам, где украл бутылку вина.

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