Более 200 лыжных трасс и 30 тюбинговых горок откроются в Москве

В Москве откроется более 1,2 тыс. катков с натуральным льдом, тюбинговые горки и 208 лыжных трасс. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«В столице откроются катки с натуральным льдом, лыжные трассы и тюбинговые горки. Такое поручение дал Сергей Собянин на оперативном совещании в правительстве Москвы», — говорится в сообщении.

Сейчас в городе работают 125 катков с искусственным льдом, семь лыжных трасс с искусственным снегом и несколько тюбинговых горок.