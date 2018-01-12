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СМИ сообщают о крупном пожаре в высотке в нью-йоркском Куинсе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В многоэтажном жилом доме в Куинсе вспыхнул пожар. Как передает телеканал abc7NY, пострадали три человека: двое полицейских и один местный житель.

Сообщается, что пострадавшие госпитализированы с отравлением угарным газом. По предварительным данным, пожар возник в квартире на 11-м этаже высотки на бульваре Шор-Фронт. В настоящее время спасатели ведут поиски людей, которые могли не выбраться из здания. Ликвидация огня продолжается.

Портал iz.ru писал о пожаре, который произошел на 58-м этаже 202-метровой Trump Tower, где располагается личная нью-йоркская резиденция миллиардера и президента США Дональда Трампа. Причиной возгорания стало короткое замыкание в охладительном конденсаторе.

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