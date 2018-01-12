Прямой эфир

Задержан еще один подозреваемый в убийстве российского посла в Турции

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкие правоохранители арестовали еще одного подозреваемого в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает в пятницу, 12 января, агентство Anadolu со ссылкой на управление полиции Анкары.

Как уточняет«РИА Новости», был задержан экс-сотрудник управления информационно-коммуникационных технологий Турции с инициалами Х.К. Мужчина был помещен под стражу, ему предъявлены обвинения в «соучастии в организации умышленного убийства».

Ранее 11 января сообщалось, что задержан возможный организатор убийства. Он входил в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и был за это уволен с госслужбы.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки, посвященной России. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Концерт памяти Андрея Карлова прошел в Анкаре
Предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова арестован в Турции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017