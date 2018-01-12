Задержан еще один подозреваемый в убийстве российского посла в Турции

Турецкие правоохранители арестовали еще одного подозреваемого в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает в пятницу, 12 января, агентство Anadolu со ссылкой на управление полиции Анкары.

Как уточняет«РИА Новости», был задержан экс-сотрудник управления информационно-коммуникационных технологий Турции с инициалами Х.К. Мужчина был помещен под стражу, ему предъявлены обвинения в «соучастии в организации умышленного убийства».

Ранее 11 января сообщалось, что задержан возможный организатор убийства. Он входил в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и был за это уволен с госслужбы.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки, посвященной России.