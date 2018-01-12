Прямой эфир

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Якутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Якутске, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха.

Инцидент произошел сегодня, 12 января, в районе 4:00 в поселке Жатай. Выехавшие по вызову на место пожара спасатели при осмотре места происшествия обнаружили два тела. Пожарные вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, сообщило ИА SakhaNews.

Следственно-оперативная группа провела работу на месте происшествия, в процессе которой была установлена личность одного из погибших, им оказалась женщина 1951 года рождения, признаков насильственной гибели обнаружено не было. По предварительной версии спасателей причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи. По факту произошедшего проводится проверка. Причина и обстоятельства пожара выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина погиб в гараже при пожаре в Биробиджане
Пенсионерка погибла при пожаре в центре Оренбурга

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017