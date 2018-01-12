Два человека погибли при пожаре в частном доме в Якутске, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха.

Инцидент произошел сегодня, 12 января, в районе 4:00 в поселке Жатай. Выехавшие по вызову на место пожара спасатели при осмотре места происшествия обнаружили два тела. Пожарные вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, сообщило ИА SakhaNews.

Следственно-оперативная группа провела работу на месте происшествия, в процессе которой была установлена личность одного из погибших, им оказалась женщина 1951 года рождения, признаков насильственной гибели обнаружено не было. По предварительной версии спасателей причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи. По факту произошедшего проводится проверка. Причина и обстоятельства пожара выясняются.