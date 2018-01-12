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Число браков выросло в Брянской области в 2017 году

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В Брянской области возросло число браков в 2017 году. Об этом сообщает «Брянскстат».

Всего в ушедшем году с января по октябрь в регионе сыграли 7426 свадеб. В 2016 году за аналогичный период браки заключили 6687 пар, пишет ИА «Брянские новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве только в новогодние праздники было заключено 54 брака. Еще 130 пар в столице планируют заключить брак в День всех влюбленных — 14 февраля. По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, число браков, регистрируемых в середине рабочей недели, значительно меньше, чем свадеб по пятницам и субботам. Однако популярные среди влюбленных пар даты помогают улучшить данную статистику.

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