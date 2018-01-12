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Рязанские полицейские раскрыли кражу на сельхозпредприятии

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В Рязанской области задержаны подозреваемые в краже со взломом из мастерской сельхозпредприятия в Старожилове. Добычей злоумышленников стали шесть аккумуляторов.

Полицейские выяснили, что преступники приехали к мастерской на автомобиле, двое из них разбили стекло и залезли внутрь. Об этом сообщает РИА «7 новостей». Стараясь не привлекать внимание и не пользоваться фонариками, воры оставили много следов. Поэтому удалось установить личность 24-летнего подозреваемого, ранее попадавшего в поле зрения полиции. Его сообщником оказался 22-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 3 января в Копенгагене неизвестный похитил самую дорогую в мире бутылку водки. Ее стоимость составляет около $1,3 млн. О краже сообщил владелец бутылки коллекционер Брайан Энгберг. По его словам, неизвестный проник в бар Cafe 33, где была выставлена коллекция водок, и похитил бутылку «Руссо-Балт». Столь высокая стоимость объясняется тем, что на ее изготовление ушло по 3 кг золота и серебра. Позже бутылка была найдена пустой на местной стройке.

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