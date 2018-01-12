Завод в Орловской области сбрасывал отходы в приток реки Дон

Жители поселка Сахзаводской в Орловской области сообщили в «Общероссийский народный фронт» о сбросе производственных отходов в реку Быстрая Сосна. Это правый приток реки Дон, впадающий в Азовское море. Активисты установили, что воды загрязняет одно из местных предприятий.

ОНФ направил обращения в прокуратуру и Росприроднадзор региона с просьбой провести проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды при обращении с отходами производства сахара на заводе в Ливенском районе. В результате по факту нарушений были возбуждены административные дела. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Активисты считают, что администрации Ливенского района следует контролировать ситуацию до тех пор, пока загрязнение реки не прекратится. По словам местных жителей, до 2017 года ручей с заводскими отходами протекал прямо под открытым небом. Затем его частично засыпали, однако сброс продолжается.



