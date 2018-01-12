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Москва заявила Стокгольму протест из-за нападений на диппредставительства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Временному поверенному в делах Швеции в РФ выражен решительный протест из-за отсутствия реакции Стокгольма на действия шведского гражданина в отношении российских загранучреждений, сообщает в пятницу, 12 января, пресс-служба МИД России.

«12 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Тубиас Лоренцон», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что 6 января некий гражданин Карнюшин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, после чего умышленно таранил ворота гаража здания торгового представительства.

Через два дня на грузовике он въехал в главные ворота административного здания торгпредства, повредив их.

Еще через два дня Карнюшин незаконно проник на территорию посольства, а чуть позже повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения.

В ноябре 2017 года российский МИД направил Франции официальную ноту протеста в связи с задержанием в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова.

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